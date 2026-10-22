    Stimmdimensionen mit dem Kammerchor Stuttgart und Frieder Berius

    100:50 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Werke von Mendelssohn, Hosokawa, Nystedt, Bach und Homilius |
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