Ausstellung in Ulm

In der zeitgenössischen Kunst spielen arrangierte und inszenierte Objekte, Blumen, Früchte und andere Lebensmittel, eine zentrale Rolle. Das Ulmer "Museum Brot und Kunst" zeigt deshalb ab Freitag die Ausstellung "Vom Stillleben zum Foodporn", die sich der Präsentation des Essens - schön angerichtet oder in Szene gesetzt - widmet.

In diesem Genre habe sich malerisch sehr viel entwickeln können, so Greschat: "Man hat sehr reduzierte Gegenstände." Es sei darum gegangen, sich an Gegenständen, Licht und der Gestaltung von Oberflächen zu erproben. Dadurch habe die Kunst an Autonomie gewonnen.