Steigende Mieten

Wie wird Wohnen wieder bezahlbar?

53:45 Minuten Mietendemo in Berlin: Jan-Marco Luczak (CDU), Christina-Johanne Schröder (Grüne) und Cornelia Zuschke vom Deutschen Städtetag diskutieren über Wege aus der Wohnkrise. © picture alliance / SULUPRESS.DE / Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Die Mieten in Metropolen wie Berlin und München haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Auch in vielen anderen Städten fehlt bezahlbarer Wohnraum – und die Mietpreisbremse steht vor dem Aus. Welche Wege gibt es aus der Wohnkrise?