Steigende Geburtenzahlen in Deutschland Mehr Kinder – aber nicht überall

Von Tobias Krone

Baby mit Sonnenhut (imago / McPWOD)

In fast keiner bayerischen Stadt gibt es so wenige Geburten wie in Passau. Nicht weit weg - zwischen Ulm und Augsburg - gibt es mit am meisten Geburten in Deutschland – sodass die Kitas knapp werden. Woran liegt das?

1,27 Kinder hatte eine Passauerin 2016 im Durchschnitt. So die Geburtenziffer oder auch Geburtenrate. In ganz Bayern sind es 1,46 Kinder pro Frau. Geburtenmangel in Zeiten des Geburtenanstiegs in ganz Deutschland. Wie kann das sein?