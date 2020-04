Stefan Malzew - Beethovens Musik ist nicht langweilig Alles Neunte!

Moderation: Stefan Lang

Neuinterpretation des Beethoven-Bildes in einer Grafik von Alexei Talimonov. (imago images / stockillustrations / Alexei Talimonov)

Beethoven wird in diesem Jahr allerortens gespielt und gefeiert. Stefan Malzew geht einen humorvollen Weg, dabei den Lebensweg des Komponisten sehr ernst nehmend. Der Abend bietet neue Sichtweisen auf die Werke, die eigentlich jeder kennt.

Beethoven soll als Mensch in die Zeit gestellt und in seiner Wirkung auf die Nachwelt gezeigt werden. Das wird erreicht durch situative Schilderungen aus Beethovens Leben in Verbindung mit Musik, die, teils im Original, teils in modernen oder Jazz-verwandten Bearbeitungen, von Meistern stammt, die entweder sein Wirken geprägt haben oder direkt oder indirekt durch ihn beeinflusst wurden, sowohl musikalisch als auch inhaltlich.

Alles lief auf die Neunte zu

Die Aussage der Neunten Sinfonie durchzieht Beethovens gesamtes Schaffen, und hat ihre Quelle in seiner tief verwurzelten Sehnsucht nach Liebe, aber auch dem Leid, das seine gesundheitlichen Einschränkungen und sein persönlicher Lebensweg ihm verursacht haben.

Wir werden auf musikalischem Wege nachvollziehen, wie sich Beethovens Emotionen in seiner Musik wiederfinden und nicht zuletzt dem Lebensgefühl nachforschen, das durch seine zunehmende Taubheit sein Leben dominiert hat.

Beethovens Lebensweg

Beethoven. Der Komponist und Mensch wird an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Und sein Bild soll launig erweitert werden: der Komponist heute, mit ungeahnten Verschränkungen und Verbindungen.

All diese Kombinationen hat vor allem der Vielinstrumentalist und Dirigent Stefan Malzew gefunden. Er wird sie voller Lust unkonventionell erlebbar machen, selbst auf wenig konventionellen Instrumenten, wie der Ukulele - jenem kleinen Gitarreninstrument, das in keinem Sinfonieorchester zu erleben ist.

Stefan Malzew bei einer Probe in der Musikkirche Neubrandenburg. (imago images / Ed Gar)

Stefan Malzew beschäftigt sich in diesem Jahr besonders mit Beethoven. Davon zeugt auch sein Podcast zum Komponsiten im Jubiläumsjahr.

Deutschlandfunk Kultur hat den Abend in der Konzertkirche in Neubrandenburg aufnehmen können. Der Mitschnitt war am 20. März, ohne Öffentlichkeit und mit allen geforderten Abständen zwischen den drei Musikern.

Die Konzertkirche der Vier Tore Stadt Neubrandenburg. (imago images / BildFunkMV)

Ludwig van Beethoven

Fantasien und Variationen über

"Die Wut über den verlorenen Groschen"

die 7. Sinfonie als Modell 'Per aspera ad astra' und 'Umarmung in der Zeitlosigkeit' mittels Anlehnung an Gustav Mahler

'Einbau' einer Träumerei von Schumann in die 'Freude über den göttlichen Funken'

Stefan Malzew, Klavier, Klarinette, Saxophon, Vibraphon

Hannes Richter, Schlagwerk, Geige

Winfried Holzenkamp, Bass, Ukulele