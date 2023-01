Burke meint, so Gess, man brauche ein Training für die Nerven: "Nicht nur die Muskeln müssen regelmäßig trainiert werden, sondern auch die Nerven." In diesem Sinne halte er den starken und teilweise auch negativ erfahrenen Affekt für sehr wertvoll.

Die Erkenntnistheorie im 18. Jahrhundert steht dem Staunen erst reserviert gegenüber. "Weil man denkt, Staunen – das tun doch nur die, die keine Ahnung haben, die Naiven oder die Dummen", schildert Gess die Ausgangslage. Gleichzeitig komme aber die Aufwertung dieses Affekts in der Ästhetik in Gang. Dann werde darüber nachgedacht, „inwiefern wir Erkenntnis nicht nur rational, sondern auch auf sinnlichem Wege erwerben können."

Es gebe in diesem Sinn eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was heute als Achtsamkeit beschrieben werde.

Der Hang zum Staunen mache wohl auch manipulierbar. "Das zeigen ja die gezielt eingesetzten Knalleffekte, weil mit denen ja Aufmerksamkeit erzeugt wird oder Bewunderung getriggert werden kann", erläutert Gess. In der Werbung oder den sozialen Medien dreht sich viel um diesen Effekt: "Jeder will 'Oh My God' unter seinem eigenen Post stehen haben – um eben Aufmerksamkeit zu erzielen und vielleicht Bewunderung auch zu erzeugen."