Staatsoper Unter den Linden Medeas Racherausch

Medea ( Sonya Yoncheva) im Racherausch (Staatsoper Berlin / Bernd Uhlig)

Sie ist eine der kraftvollsten Frauen-Figuren in der griechischen Mythologie: Medea, die verliebte, zauberkundige Prinzessin, die zum Racheengel wird. Die Oper des Mozart-Zeitgenossen Luigi Cherubini feierte in der Staatsoper Unter den Linden Premiere.

Am 7. Oktober feierte die Oper "Medée" von Luigi Cherubini Premiere im renovierten Haus der Staatsoper Unter den Linden. Deutschlandfunk Kultur hat diesen Abend mitgeschnitten und präsentiert damit die erste Premiere des Hauses in dieser Spielzeit.

Für ihre Liebe zu Jason hat Medea alles gegeben: ihr Land verraten, ihren Bruder getötet und das heilige goldene Vlies gestohlen. Als Jason sie verlässt, um die jüngere Dirce zu heiraten, beginnt die brutale Rache der Medea. Sie schenkt ihrer Konkurrentin ein Kleid, in dem sie lebendig verbrennt. Doch damit nicht genug. Sie fügt Jason einen Verlust zu, der ihn existenziell trifft: Sie tötet ihre gemeinsamen Kinder, die im Verständnis der Griechen die Grundlage einer irdisch verstandenen Unsterblichkeit sind. Sie trifft damit Jason bis ins Mark, zerstört ihn damit regelrecht.

Dircé (Elsa Dreisig) steht Medea noch siegessicher (Sonya Yoncheva) gegenüber (Staasoper Unter den Linden / Bernd Uhlig)

Die bulgarische Sopranistin mit ihrem dunklen Timre in der Stimme ist in dieser Rolle perfekt besetzt. Sie girrt und flirrt und wütet beeindruckend in dieser Inszenierung von Andrea Breth. Sie überzeugt das Publikum davon, dass Medea nicht anders kann, dass sie alles in Schutt und Asche legen muss, um zu sterben und um zu siegen.

Ein Paar, das alles hatte und alles verlor: Jason (Charles Castronovo) und Medea (Sonya Yoncheva) (Staatsoper Unter den Linden / Bernd Uhlig)

Aufzeichnung der Aufführung vom 7. Oktober 2018 in der Staatsoper Berlin

Luigi Cherubini

"Médée", Oper in drei Akten

Libretto: François-Benoît Hoffman

Médée - Sonya Yoncheva, Sopran

Jason - Charles Castronovo, Tenor

Créon - Iain Paterson, Bass

Dircé - Elsa Dreisig, Sopran

Néris - Marina Prudenskaya, Mezzosopran

Erste Begleiterin der Dircé - Sarah Aristidou, Sopran

Zweite Begleiterin der Dircé - Corinna Scheurle, Mezzosopran

Staatsopernchor

Staatskapelle Berlin

Leitung: Daniel Barenboim