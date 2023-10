Die Jugendgruppen bestehen in der Regel aus 10 bis 15 Kindern. Das Leben der anderen und die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten in Jerusalem und in Berlin kennenzulernen, schafft nachhaltige Eindrücke. Dabei können sich durch die Begegnungen natürlich auch Freundschaften entwickeln.



„Bei einer Gruppe, die jetzt da war in Berlin. Das war eine Gruppe aus der Sportakrobatik, die am letzten Abend sich noch zusammen zum Essen getroffen hat. Ich saß dann auch mit dabei, und die konnten sich gar nicht voneinander verabschieden. Sie mussten drei, vier Anläufe unternehmen, und es war im Grunde ständig dann die Rede davon, was dann beim Gegenbesuch passiert, und es war so klar und deutlich, dass da eine Verbindung und eine Freundschaft entstanden wird, die jungen Menschen dann über die Zeit auch bis zum Gegenbesuch dann aufrechterhalten. Diese Herzlichkeit, die ich da erlebt habe, die war wirklich berührend.“