    Spielfeld der Konflikte - Krieg, Kartelle und Fußball in Kolumbien

    23:57 Minuten
    Podcast: Nachspiel
    Nachspiel - das Sportmagazin © Deutschlandradio
    Blaschke, Ronny |
    Audio herunterladen
    Podcast: Nachspiel
    Aus dem PodcastNachspiel. Feature
    Zur Startseite