Die Kammermusikformation "Spectrum Concerts Berlin" gibt es seit 1988, das Ensemble eröffnet nun seine 31. Saison. Dieses Mal ist das Schlagwerk-Duo "DoubleBeats" zu Gast, um Schostakowitsch in einer interessanten Bearbeitung vorzustellen.

Die Kammermusikformation "Spectrum Concerts Berlin" geht bereits in seine 31. Saison: Hier das Auftakt-Konzert - unter anderem mit der 15. Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch, bei dem das klassisch besetzte Klaviertrio von zwei Schlagwerkern ergänzt und so der Kern des Werkes hervorgehoben wird: das Ende der Tonalität in seinen ganz eigenen, anziehenden Klangräumen.

Konzert vom 11. März 2019

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Dmitrij Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 15 A-Dur op. 141a

(Bearbeitung für Klaviertrio und Schlagzeug von Victor Derevianko und Mark Petarsk)

Peter Tschaikowsky

Trio für Klavier, Violine und Violoncello a-Moll op. 50

Boris Brovtsyn, Violine

Jens Peter Maintz, Violoncello

Eldar Nebolsin, Klavier



DoubleBeats:

Ni Fan, Schlagzeug

Lukas Böhm, Schlagzeug