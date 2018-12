Mehr als nur Erinnerung Auf Spurensuche durch Rummelsburg im Osten Berlins Der Berliner Ortsteil Rummelsburg entwickelt sich zum schicken Wohnquartier am Wasser. In der NS-Zeit gab es hier Lager für "Asoziale", in der DDR ein Gefängnis. Die Autorin begibt sich auf die Reise, schaut sich um und blickt zurück. Mehr

Spaziergänge mit Prominenten Mit Gustav Peter Wöhler durch Hamburg In seiner Jugend in Westfalen wollte der Schauspieler Gustav Peter Wöhler immer nach Hamburg ziehen. Nun lebt er seit Jahren in der Hansestadt und führt Moderator Olaf Kosert entlang wichtiger Stationen seines Lebens.Mehr