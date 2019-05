Spaziergänge mit Prominenten Mit Joachim Król durch Köln

Von Liane von Billerbeck

Auftritte am Theater und im Film: Der Schauspieler Joachim Król wurde durch den Streifen "Der bewegte Mann" bekannt. (Imago / Horst Galuschka)

In Herne entdeckte Bergerarbeitersohn Joachim Król seine Leidenschaft für das Theater, in München besuchte er die Schauspielschule. Seit 30 Jahren lebt Król in Köln - und hadert damit. Auch weil die Stadt nur einen zweitklassigen Fußballverein hat.

Nur vier Jahre nach dem Mauerfall machte sich eine Filmcrew auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Film "Wir können auch anders" mit Joachim Król in einer der Hauptrollen war sein Durchbruch als Schauspieler. Es folgten Filme wie "Der bewegte Mann" und viele andere.

Seine Schauspielausbildung machte er an der renommierten Münchner Schauspielschule, spielte dann am Bochumer Schauspielhaus und vielen anderen Theatern der Republik. Seine ersten Eindrücke von Theater bekam er aber in seiner Heimatstadt Herne, wo er mit der bildungsbürgerlichen Familie eines Schulfreundes das Theater besuchte.

In der Wahlheimat gibt es nur zweitklassigen Fußball

In Herne wurde Joachim Król 1957 geboren und wuchs als Sohn eines Bergarbeiters auf. Die Familie lebte in einer typischen Bergarbeitersiedlung. An den Wochenenden nahm in sein Vater ins Stadion von Borussia Dortmund mit. Seit jenen Tagen ist er leidenschaftlicher Fußballfan und geht auch heute noch zu Borussia.

Von Herne über Umwege nach Köln: Joachim Król und Deutschlandfunk-Kultur-Reporterin Liane von Billerbeck stehen am Rheinufer. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Doch Król lebt schon seit etwa 30 Jahren nicht mehr im Ruhrgebiet, sondern in Köln. Er hadert mit der Stadt, die nur einen zweitklassigen Fußballverein hat und in der die Sanierung des Schauspielhauses zum Debakel gerät.