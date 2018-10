Spaziergänge mit Prominenten Mit dem Musiker Heinz Rudolf Kunze in Osnabrück

Moderation: Renate Schönfelder

Heinz Rudolf Kunze in seiner Heimatstadt Osnabrück. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Mit dem Namen Heinz Rudolf Kunze sind für eine ganze Generation Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz" oder "Finden Sie Mabel" verbunden. Er gilt als Rock-Poet und Streiter für intelligenten Deutschrock.

Bereits 1999 sang er von Flüchtlingen, die aus "Aller Herren Länder", so der Songtitel, zu uns kommen würden und er mahnte einen menschlichen Umgang mit ihnen an. Seine eigenen Eltern kamen einst als Flüchtlinge aus dem heutigen Polen nach Deutschland. Er selbst wurde 1956 in einem Flüchtlingsheim geboren. Sein Song von 1999 ist heute aktueller denn je.

Heinz Rudolf Kunze wuchs in Osnabrück auf, wo sein Vater eine Stelle als Lehrer hatte. Die heutige Universitätsstadt, die 780 von Karl dem Großen als Bischofssitz gegründet wurde, zählt zu den vier größten Städten Niedersachsens und ist in Sprache, Küche und Kultur westfälisch geprägt.

In der Altstadt finden sich Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert, sowie Architektur des Klassizismus und des Rokokko. Sowohl in Münster als auch im Osnabrücker Rathaus, das an einem dreieckigen Marktplatz gelegen ist, wurde 1648 der Westfälische Friede unterzeichnet und damit der Dreißigjährige Krieg beendet. Osnabrück trägt daher auch den Beinamen Friedensstadt.

Bilder vom Spaziergang

Renate Schönfelder begleitet Heinz Rudolf Kunze durch seine Heimatstadt Osnabrück.

Die Musik in dieser Deutschlandrundfahrt:

Titelmusik:

"Leaving Wallbrook"

CD: Rain Man. Original Motion Picture Soundtrack

Komponist: Hans Zimmer

Interpret: Hans Zimmer

"Dein ist mein ganzes Herz"

Interpret: Heinz Rudolf Kunze

"Vertriebener"

Interpret: Heinz Rudolf Kunze

"Octopus’s Garden"

Interpret: Beatles

"Thunder on the Mountain"

Interpret: Bob Dylan