Hype um Modefasten

Spaßverderber oder Superplan? Das „No-Buy-Year“ für Kleidung

34:10 Minuten Wenn auf der Kleiderstange kaum mehr Platz ist: Modeprofessorin Diana Weis und Kulturjournalist Florian Sievers sprechen im Wochentalk über den Hype ums „No-Buy-Year"

Plötzlich tauchen auf Social Media überall De-Influencer auf: Menschen, die uns raten, neue Trends einfach mal nicht mitzumachen – etwa durch Klamottenfasten. Nur, warum ist das so schwer? Außerdem Thema im Wochentalk: die Magic Moments von MTV.