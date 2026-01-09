Hype um Modefasten

Spaßverderber oder Superplan? Das „No-Buy-Year“ für Kleidung

Eine junge Frau hört mit Kopfhörern Musik von ihrem Smartphone. Im Hintergrund ist eine Kleiderstange mit vielen Kleidungsstücken zu sehen.
Wenn auf der Kleiderstange kaum mehr Platz ist: Modeprofessorin Diana Weis und Kulturjournalist Florian Sievers sprechen im Wochentalk über den Hype ums „No-Buy-Year“ © picture alliance / Westend61 / FL
Plötzlich tauchen auf Social Media überall De-Influencer auf: Menschen, die uns raten, neue Trends einfach mal nicht mitzumachen – etwa durch Klamottenfasten. Nur, warum ist das so schwer? Außerdem Thema im Wochentalk: die Magic Moments von MTV.
