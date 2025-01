Soziologin Madubuko

Vielfalt lässt sich in der Erziehung trainieren

36:18 Minuten Nkechi Madubuko ermutigt dazu, beim Frühstück in der Kita das Essen aus anderen Ländern zu probieren und offen zu sein

Offenheit für Unterschiede – ob in der Hautfarbe, der Familienkonstellation oder der Religion – lässt sich lernen. Am besten fängt man damit schon bei den Kleinsten an, sagt die Soziologin Nkechi Madubuko. Etwa beim Frühstück in der Kita.