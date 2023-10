Es sei eben vieles eine Frage der Perspektive, sagt der Soziologe, so auch beim kürzlich vorgestellten Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor , an dem sein Universitätsinstitut mitgewirkt hat. 90 Prozent der Deutschen geben darin an, es gebe Rassismus in unserem Land, was El-Mafaalani durchaus positiv sieht: Dass so viele Menschen das Problem immerhin erkannt haben, hätte er nicht erwartet.