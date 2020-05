"Solo Sunny"-Darstellerin Schauspielerin Renate Krößner ist gestorben

Renate Krößner (imago / S. Gabsch)

Ein Perlennetz in den Haaren, eine Dorfbühne, ein Mikro und eine klare Vorstellung davon, dass da draußen im Leben doch noch mehr zu holen sein muss: Das war "Solo Sunny" und Solo Sunny war Renate Krößner. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben.

Es war die Rolle einer Frau, die so ziemlich alles daran setzte, ihre Erwartungen an das Leben zu erfüllen, auch wenn die Bedingungen - vorsichtig ausgedrückt - nicht direkt ideal waren: "Solo Sunny". Diese Sunny spielte die Schauspielerin Renate Krößner, wurde dafür ausgezeichnet, gewürdigt und immer wieder auch daran gemessen.

Ein Plädoyer gegen gesellschaftliche Bevormundung

Vor einigen Jahren hob die Berlinale den Film in einer Retrospektive noch einmal ins Programm, und erinnerte damit an die Arbeit von Regisseur Konrad Wolf, von Drehbuch-Autor Wolfgang Kohlhaase, aber vor allem an die Leistung der Hauptdarstellerin Renate Krößner. Ein "mutiges Plädoyer gegen gesellschaftliche Bevormundung, für Individualität und den eigenen Weg durchs Leben" nennt das Lexikon des internationalen Films "Solo Sunny" und würdigt so auch vor allem die Leistung von Hauptdarstellerin Renate Krößner. Am Montag nun ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren nach "einer kurzen, schweren Krankheit" verstorben, wie die Familie am Dienstag mitteilte.

Auftritt auf der Berlinale und vor allem Arbeit fürs Fernsehen

Renate Krößner hatte nach ihrer Ausbildung an der Staatlichen Schauspielschule der DDR in Berlin Anfang der 60er Jahre in mehreren Fernseh- und Kinofilmen gespielt, bevor sie von Regisseur Wolf 1979 zur Hauptdarstellerin für "Solo Sunny" gemacht wurde. Der Film wurde zur Berlinale 1980 nach Westberlin eingeladen und die Schauspielerin erhielt dort den Silbernen Bären für ihre Rolle der Sonny. Wenige Jahre später verließ Krößner die DDR, ging in die Bundesrepublik, erhielt dort aber kaum Rollen in Kinofilmen, arbeitete aber erfolgreich als Fernsehdarstellerin etwa in Serien wie dem Tatort oder "Liebling Kreuzberg".