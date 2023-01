Smarte Technik im Auto

Smarte Autos sind Computer auf vier Rädern. Sie können eine Menge – speichern aber auch enorme Mengen an Daten über die Fahrenden und geben diese weiter. Padeluun, Netzaktivist und Gründer des Vereins Digitalcourage , hat erhebliche Bedenken, was die Datensicherheit eines smarten Fahrzeugs angeht.

„Es nutzt eigentlich alles, was es irgendwie kriegen kann“, sagt Padeluun. Dazu zählten etwa „die Motorsteuerung, wie schnell man gefahren ist, wie tief ich das Gaspedal durchgedrückt habe, bis hin zu Kameras, die auf den Fahrer gerichtet sind, um zu gucken, ob er eingeschlafen ist.“ Zum Teil werde auch die Umgebung aufgenommen, vor allem bei selbstfahrenden Autos.

Bei Fahrzeugen von Tesla etwa seien an allen Seiten Kameras angebaut. „Wenn Sie heute einen Tesla haben, kann es schon mal passieren, dass die Polizei anklopft und fragt, ob man Bilder herausgeben könnte, weil in der Nähe vielleicht ein Diebstahl begangen wurde. Die hoffen, damit eine fahrende Wanze anzapfen zu können, die man sich selber in den Garten gestellt hat.“