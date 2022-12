Acht Milliarden Menschen leben mittlerweile auf dem Planeten. Die Lebensstandards steigen weiter an. Dementsprechend wird auch immer mehr Fläche für den Anbau von Lebensmitteln benötigt.

Damit nicht immer mehr Pestizide verwendet werden und die Biodiviersität nicht durch immer mehr Abrodung sinkt, muss Technologie eine größere Rolle in der Landwirtschaft einnehmen. Die Schlagworte hier sind Smart Farming und Landwirtschaft 4.0.

Durch den Einsatz von GPS können Flächen genau vermessen und die Landwirtschaftsmaschinen exakt gesteuert werden. Dazu kommen Prognosemodelle, die Probleme genau erkennen oder vorhersagen können. Dies führt zu einem gezielteren Einsatz von Pestiziden. Das spart Zeit und durch die GPS-Koordinaten auch Material. Dazu kommt, dass Flächen nicht so oft befahren werden müssen.

Der Landwirt Dominik Bellaire erzählt davon, dass er durch die genaue Positionierung exakte Schneisen in seine Weizenfelder schneiden kann, die zum Beispiel von der mittlerweile bedrohten Feldlerche als Start- und Landebahn genutzt werden.

"Ich fahre nicht mit der Spritze raus, weil ich irgendetwas Illegales machen oder irgendetwas töten möchte, sondern weil ich Lebensmittel hochwertig produzieren will. Dafür setzt man auch die Pflanzenschutzmittel ein. So viel wie nötig, so wenig wie möglich."