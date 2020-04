Slowenisches RTV Symphonie-Orchester Farbige Wunderwerke

Moderation: Volker Michael

Das Slowenische RTV Symphonie-Orchester vor der Stadtsilhouette von Ljubljana (Website Slowenisches RSO simfoniki.rtvslo.si)

Zum Anfang der aktuellen Saison ging es in Ljubljana um musikalische Farbenlehre und um Walzerträume. Der Geiger Stefan Jackiw war zu Gast mit Strawinskys Violinkonzert. Zu Beginn gab es die Sinfonietta von Uroš Krek. Rossen Milanov leitete den Abend.

Statt eines aktuellen Musikprogramms vom März, das wegen des Corona-Shutdowns nicht stattfinden konnte, präsentieren wir hier ein Konzert vom Beginn der laufenden Saison mit dem gleichen Orchester. Das Slowenische Rundfunk-Sinfonieorchester spielt seine Konzerte im Gallus-Saal des Kulturhauses Cankarjev Dom. Regelmäßiger Gastdirigent ist der bulgarische Künstler Rossen Milanov. Demnächst übernimmt er auch die künstlerische Leitung des Orchesters. Milanov ist überwiegend in den USA tätig, von dort hat er im vergangenen September auch den Solisten mitgebracht, den Geiger Stefan Jackiw.

Gefragter Debütant von damals

Jackiw gab vor fast zwölf Jahren sein Debüt im Deutschlandfunk Kultur mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Inzwischen hat er Karriere gemacht als ein international gefragter Solist. Er wird mit dem Violinkonzert von Igor Strawinsky zu hören sein. Außerdem gibt es die "Rosenkavalier"-Suite von Richard Strauss am Schluss des Abends. Aus Zeitgründen muss der Johann-Strauss-Walzer "Rosen aus dem Süden" leider entfallen. Den können Sie wenigstens auf unserer Website nachhören, quasi als Bonustrack im Anschluss an die drei anderen Werke.

Das Slowenische RTV Symphonie-Orchester im Gallus-Saal des Cankarjev Dom in Ljubljana (Website Slowenisches RSO simfoniki.rtvslo.si)

Die Aufnahme aus Ljubljana beginnt mit einem Werk eines slowenischen Komponisten. Uroš Krek lautet sein Name. Er gehörte zu den prägenden Gestalten der slowenischen Musikkultur des 20. Jahrhunderts. Er kam 1922 in Ljubljana zur Welt, studierte dortselbst und leitete neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer, Musikethnologe und Komponist viele Jahre die Musikabteilung von Radio Ljubljana. 1951 komponierte er seine Sinfonietta, eines seiner bekanntesten Werke, in Slowenien wenigstens. Ein erfrischendes und fantasievolles Werk, dessen Melodien hörbar verwurzelt sind in der Volksmusik des mittel-südöstlichen Europa.

Barock und Clownerie

Igor Strawinskys Violinkonzert stammt aus einer Zeit, als der ewig neugierige und suchende russische Komponist wieder einmal musikalisches Neuland bestellt hatte. Nach seiner revolutionären Phase blickte er nun zurück auf Formen und Klänge der Vergangenheit. Er gilt ja als ein wichtiger Meister des so genannten Neoklassizismus. Das Violinkonzert changiert strahlend souverän zwischen Barock und clownesker Freude.

Cankarjev Dom Ljubljana

Aufzeichnung vom 12. September 2019

Uroš Krek

Sinfonietta

Igor Strawinsky

Konzert für Violine und Orchester D-Dur

Richard Strauss

"Rosenkavalier"-Suite op. 59

Stefan Jackiw, Violine

Slowenisches RTV Symphonie-Orchester

Leitung: Rossen Milanov