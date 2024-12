"Adrenalin ist wie Sauerstoff für mich", sagt Lindsey Vonn. "Adrenalin nährt mich, ich brauche, ich liebe es und es bringt mich in Fahrt." Die US-Skirennläuferin ist eine durchtrainierte Ausnahmeathletin. Im November 1999 geht sie bei ihrem ersten internationalen Rennen an den Start. Schon als Teenagerin fährt sie erste Siege ein – der Anfang einer steilen Karriere, die zu 82 Weltcup-Siegen und drei Olympischen Medaillen führt. Vonn ist das Siegertreppchen gewohnt. Doch dann häufen sich Verletzungen: Ihre Achilles-Ferse: Das rechte Knie.

Problemzone Knie: Lindsey Vonn (links) mit Knieorthese beim Golf Masters im April 2013 in Augusta, Georgia. © IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Michael Madrid-USA TODAY Sports

"Als ich 2013 gestürzt bin und meine Kreuzbänder gerissen waren, kam es zu einem Domino-Effekt", erinnert sich Vonn. "Wenn ein Körperteil repariert war, ergab sich ein neues Problem. Dann bin ich wieder gestürzt. Dadurch wurde Erfolg zu einer Herausforderung. Vor meinen Verletzungen war meine Karriere großartig. Danach war es zehnmal schwerer als vorher.“

2019 tritt Vonn zurück – zu stark die Schmerzen, zu häufig die Verletzungen. Ihr Körper sei "broken beyond repair", also irreparabel kaputt. Doch dem scheint nicht so: Im Februar 2024 bekommt sie eine Teilendoprothese, das heißt: nur die Hälfte des rechten Knies ist nun mit einer Prothese ausgestattet. Damit sollen die Schmerzen beseitigt, das Gefühl im Knie aber maximal erhalten sein.

Dreiteilige Schlittenprothese

Professor Karl-Dieter Heller, Chefarzt der Orthopädischen Klinik am Herzogin Elisabeth Hospital Braunschweig, ist einer der Top-Spezialisten in Deutschland: "Das ist einmal ein Oberschenkelanteil, eine Kufe außenseitig am Oberschenkel, dann eine Platte mit einer sogenannten Finne, die im Unterschenkelknochen verankert und eingelassen in diesen Unterschenkelanteil ist ein in der Höhe variables Kunststoffteil, was da im Endeffekt eingeklickt wird und damit fest ist. Und es gleitet letztendlich hochpolierter Stahl oder in dem Fall eine keramisierte Oberfläche des Oberschenkels auf dem Kunststoff des Unterschenkels."

Minimalinvasiver Eingriff

Bei einem minimalinvasiv durchgeführten Einbau eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenks werden die natürlichen Strukturen des Körpers (Muskeln, Sehnen und Bänder) beiseitegeschoben, aber nicht durchtrennt. Das ist entscheidend für eine schnelle Regeneration. Lindsey Vonn postet Röntgenbilder und wenige Wochen nach der Operation Trainingsvideos, die die Athletin bei hartem und hochkonzentriertem Krafttraining zeigen – nun ist klar: Lindsey Vonn kehrt zurück – mit einem künstlichen Kniegelenk.

Grundsätzlich ist das möglich, sagt Karl-Dieter Heller: "Was mich aber immer stört an solchen Dingen, sind die Signale, die an die Patienten geschickt werden. Ich werde natürlich nicht nur, weil ich eine Knieprothese erhalte, Leistungssportler. Das heißt, ich bleibe auf dem Level oder gehe unter den Level, den ich selber mal hatte, als ich gesund war. Es wird da immer suggeriert, die neue Prothese macht mich sportlich jung und fit. Und ganz so einfach ist das nicht."

Einstellung des Patienten

Der Chirurg weiß, wovon er redet. Rund 750-mal im Jahr steht er im Operationssaal und baut künstliche Knie- und Hüftgelenke ein oder führt Revisionen durch, also Erneuerungen. Entscheidend für den Erfolg einer OP, auch der von Lindsey Vonn, ist dabei nicht nur das Können des Chirurgen und die Prothese an sich, sondern nicht zuletzt auch die Einstellung der Patientin: "Die Prothese ist nichts Besonderes. Das ist eine etablierte normale Prothese, das ist nichts Neumodernes, was ganz Besonderes. Nein, es ist eine Standardprothese, eine Teilprothese auf der Außenseite. Das macht man ein bisschen seltener als auf der Innenseite. Und der Rest ist eben Vonn, mit einem starken Willen, mit unglaublichen Muskeln, mit einer Armada an Physiotherapeuten, die sie fit machen. Und das spielt dann letztendlich die entscheidende Rolle."

Kniegelenksprothese an einem Knochenmodell. © imago / Jochen Tack / imago stock&people

Umso gesünder und fitter der Körper vor der OP, desto höher die Erfolgsaussichten. Egal ob Leistungs- oder Breitensportler oder Normalbürger: Patienten müssen mitmachen, müssen an sich arbeiten, damit Prothesen gut einwachsen und die umgebenden Strukturen aus Muskeln, Sehnen und Bändern maximale Stabilität und Beweglichkeit liefern können. Sport und Bewegung ist dabei das A und O, aber auch ein zweischneidiges Schwert.



Schädlicher Abrieb

"Prinzipiell ist mit Endoprothese alles möglich", sagt Heller. "Das Einzige, was mir klar sein muss, ich habe ein Produkt, was Abrieb generiert. Es gibt immer zwei Gleitpartner, ob er an der Hüfte, die Kugel oder die Pfanne ist oder am Knie eben Oberschenkelanteil auf Kunststoff am Unterschenkel. Und da wird Abrieb generiert und der Abrieb ist eben höher, wenn ich das Gelenk intensiver belaste."

Die Abriebpartikel können zur Lockerung einer Prothese führen. Die sportliche Belastung des Körpers führt aber unter anderem auch zu einer Verdichtung der Knochenstruktur, was der Festigkeit der Prothese im Knochen wieder dienlich ist. Leistungssportlerinnen wie Lindsey Vonn haben austrainierte und optimierte Körper, sie arbeiten etliche Stunden am Tag mit Trainern, Therapeuten, Ernährungswissenschaftlern und Ärzten zusammen - das ist auf Normalbürger nicht übertragbar.

Auch Breitensportler profitieren

Dennoch ist Sport mit künstlichem Gelenk nicht nur möglich, sondern entscheidend: Nur die Dosis macht, wie man so sagt, das Gift. Auch bei Lindsey Vonn: "Wenn man sich die Bilder kritisch anguckt, gibt es ja noch andere Kompartimente im Knie, die sich natürlich arthrotisch weiterentwickeln. Das heißt, behandelt wurde bei ihr nur die Außenseite des Knies in Form der Schlittenprothese, was die OP einfacher macht, weil es ein viel kleinerer Schnitt ist und viel weniger im Knie verändert wird. Aber es ist durchaus denkbar, dass es hier langfristig zu einem Fortschreiten der Arthrose hinter der Kniescheibe und auf der Innenseite kommt." Sport mit Kunstgelenk - vieles ist möglich, aber es braucht Vertrauen in die Prothese und den Willen, sich selbst zu fordern aber nicht zu überfordern.