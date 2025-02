Skandinavien

Zwischen Putin und Trump

Skandinavien findet sich wieder zwischen Trump und Putin

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine haben sich die strategischen Interessen der skandinavischen Länder verändert. Schweden und Finnland traten der NATO bei. Wie umgehen mit Trump in den USA und Putin in Russland?