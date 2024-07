Sinti und Roma erfahren Diskriminierung in allen möglichen Alltagssituation - auch in der Schule. Für Romeo Franz war die Schule daher auch ein Leidensweg. Gleichaltrige beschimpften ihn mit abwertenden Begriffen, Lehrer verbannten ihn im Klassenraum in die hinterste Stuhlreihe. „Es war ein Spießrutenlauf mit Gewalt“, sagt der heutige Musiker und EU-Politiker.

Die EU-Agentur für Grundrechte hat die Lebenslage der Roma 2021 in einer Studie in zehn Ländern Europas untersucht. Dabei stellte sie fest, dass Roma in den meisten Ländern mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Das betrifft Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen.