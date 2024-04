Die EU-Agentur für Grundrechte hat die Lebenslage der Roma 2021 in einer Studie in zehn Ländern Europas untersucht. Dabei stellte sie fest, dass Roma in den meisten Ländern mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Das betrifft Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen.