Single-Hauptstadt New York Die Sehnsucht nach analoger Romantik

Von Antje Passenheim

Ein glückliches Paar aus New York: "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick. (dpa / picture alliance / newscom)

New York ist die größte Single-Stadt der Welt. Und die sehnen sich nach wahren Liebesgeschichten: Auch deshalb ist die Zeitungskolumne "Modern Love" so beliebt. Die Liebe per Abkürzung über das Internet hingegen ist vielen inzwischen zu anstrengend.

Antje Passenheim hat in New York nach Geschichten von Dating-Enttäuschungen und wahrer Liebe gesucht.