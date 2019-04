Sinfonieorchester Aachen Das Horn – das Instrument der Romantik

Moderation: Stefan Lang

Christoph Eß ist Solohornist in Bamber und Professor in Lübeck. (Christoph Eß / Hendrik Steffens)

Der Hornist Christoph Eß ist der Solist des Abends in Aachen, der ein zutiefst romantisches Programm bietet. Das zweite Hornkonzert von Richard Strauss bezieht sich erinnernd auf diese Epoche und verlangt neben den langen Melodiebögen präzise Virtuosität.

Das Horn hatte in der Romantik einen hohen Stellenwert. War es doch das Instrument, das mit seinem typischen Klang die Natur, den Wald, die Freiheit symbolisierte. Dieses Instrument zu spielen, verlangte schon immer ein hohes Können.

Instrument der Kindheit

Der Vater von Richard Strauss war in München Profihornist und so verwundert es nicht, dass Strauss gerade diesem Instrument so verbunden war. Das erste Konzert schrieb der 18-jährige Strauss noch seinem Vater auf den Leib. Das Instrument war ihm besonders vertraut. Das zweite Konzert entstand 60 Jahre später als eine Art Reminiszenz an die vergangene, romantische Musikkultur. Christoph Eß ist der Solist an diesem Abend und taucht mit seiner großen Virtuosität in diese Welt ein.

Naturphänomenen gefolgt

Zuvor ist Jörg Widmanns Orchesterwerk "Lichtstudie I" zu hören. Als diese 2001 entstand, ahnte der Münchner Komponist noch nicht, dass er eine ganze Reihe schaffen würde. Inzwischen gehören sechs Werke dazu. Die Beschäftigung mit Licht, Farbe, Perspektive und Proportion faszinierte den Komponisten und brachte ihn zu einer Auseinandersetzung mit den jeweiligen klanglichen Entsprechungen dieser Naturphänomene.

Klarinettist Jörg Widmann beim Musikfestival Heidelberger Frühling im April 2016. (imago/Xinhua/Luo Huanhuan )

Wie gut, dass Christopher Ward am Pult des Sinfonieorchesters Aachen steht. Er kennt den 1973 geborenen Komponisten sehr gut und ist mit dem Stil sehr vertraut – zuletzt dirigierte Ward die Neufassung von Widmanns Oper "BABYLON" an der Berliner Staatsoper.

Christopher Ward ist Kenner der Widmannschen Werke. (Christopher Ward)

Den Abend beschließt Bruckners große romantische Sinfonie Nummer vier. Auch hier erhält das Horn eine zentrale Rolle, wenn es gleich zu Beginn das Thema des ersten Satzes erklingen lässt. Diese Sinfonie zählt zu Bruckners meistgespielten Werken, das über Jahre reifte und etliche kritische Durchsichten des Komponisten erfuhr, bis die endgültige Fassung im Jahr 1881 äußerst erfolgreich uraufgeführt wurde.

Aufzeichnung des Konzertes vom 14. April 2019 im Eurogress Aachen

Jörg Widmann

"Lichtstudie I" für Orchester

Richard Strauss

Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur

Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur "Romantische"

Christoph Eß, Horn

Sinfonieorchester Aachen

Leitung: Christopher Ward