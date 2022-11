Zum Tod des Schriftstellers

Sein Faxgerät war berühmt. Hans Magnus Enzensberger war in den letzten Jahrzehnten nur per Fax zu kontaktieren. Etwa 100 Prosawerke, Dramen, Essays und Gedichtbände hat er geschrieben, er erfand Zeitschriften („Kursbuch“, „Transatlantik“) und Buchreihen („Andere Bibliothek“) und erhielt viele Preise. Enzensberger gehörte mit Alexander Kluge und Jürgen Habermas zu den einflussreichsten Intellektuellen der alten Bundesrepublik, deren Geschichte er mit seinem Ideenreichtum und seiner geistigen Wandlungsfähigkeit prägte. Am 24. November ist er mit 93 Jahren in seinem Wohnort München gestorben.