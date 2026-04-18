    Sibylle Mahni und Hansjacob Staemmler spielen Werke von Hindemith und Vignery

    59:49 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Gehrke, Klaus |
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