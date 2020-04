Mauro will nichts anderes als Karotten dünsten, Tomaten schnippeln oder Auberginen anbraten. In "Portrait eines jungen Kochs" zeichnet Maylis de Kerangal brillant und feinsinnig einen von großer Leidenschaft getriebenen Pariser Küchenmeister. Mehr

Kaum jemand kennt Berlin so gut in so wie Annett Gröschner. Die Historikerin und Schriftstellerin erkundet die Stadt schon seit fast vier Jahrzehnten mit liebevoller Detailversessenheit - nun auch in "Berliner Bürger*stuben. Palimpseste und Geschichten".