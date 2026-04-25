Sexualstrafrecht

Nur ja heißt ja?

29:32 Minuten
Ein Paar umarmt sich in einem warm beleuchteten Schlafzimmer, in dem Sonnenlicht durch die Vorhänge fällt.
Konsens ist die Grundlage für selbstbestimmte Sexualität. Bislang gilt in Deutschland die Regel "Nein heißt Nein" - das bedeutet, sexuelle Handlungen sind erst dann strafbar, wenn eine beteiligte Person sie aktiv ablehnt © picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock
Hoffmeister, Anna |
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Um Frauen besser vor Vergewaltigung zu schützen, fordern die Grünen eine Zustimmungsregel beim Sex. Eigentlich müsste man ja schon bei der Männererziehung ansetzen, sagt Strafrechtsanwältin Christina Clemm.
DasLogo des Podcasts Tacheles zeigt die Beine und Füße eines Menschen in Turnschuhen und Jeans, von oben herab fotografiert. Auf dem Asphalt unter seinen Füßen sind Pfeile in verschiedene Richtungen aufgemalt
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In dieser halben Stunden wird Klartext gesprochen. Es geht um Personen, Fakten, Meinungen. Wir... Mehr anzeigen

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