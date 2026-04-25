Sexualstrafrecht

Nur ja heißt ja?

29:32 Minuten Konsens ist die Grundlage für selbstbestimmte Sexualität. Bislang gilt in Deutschland die Regel "Nein heißt Nein" - das bedeutet, sexuelle Handlungen sind erst dann strafbar, wenn eine beteiligte Person sie aktiv ablehnt © picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock

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Um Frauen besser vor Vergewaltigung zu schützen, fordern die Grünen eine Zustimmungsregel beim Sex. Eigentlich müsste man ja schon bei der Männererziehung ansetzen, sagt Strafrechtsanwältin Christina Clemm.