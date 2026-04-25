Sexualstrafrecht
Konsens ist die Grundlage für selbstbestimmte Sexualität. Bislang gilt in Deutschland die Regel "Nein heißt Nein" - das bedeutet, sexuelle Handlungen sind erst dann strafbar, wenn eine beteiligte Person sie aktiv ablehnt © picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock
Nur ja heißt ja?
29:32 Minuten
Um Frauen besser vor Vergewaltigung zu schützen, fordern die Grünen eine Zustimmungsregel beim Sex. Eigentlich müsste man ja schon bei der Männererziehung ansetzen, sagt Strafrechtsanwältin Christina Clemm.