Serie "Meine perfekte Beerdigung" Dem Tod ins Auge blicken

Von Louise Brown

Jeder entwickelt andere Strategien, um mit dem Tod umzugehen. (Unsplash / Annie Spratt)

Über den eigenen Tod denkt niemand gern nach. Unsere Autorin, die Trauerrednerin Louise Brown hat für diese Serie Menschen getroffen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Sind sie abgebrühter oder entspannter als andere, wenn es um den Tod geht?

Bestatter in Fernsehserien oder Pathologen in Krimis – mal sind sie Zyniker, mal mürrisch-verschrobene Einzelgänger. Menschen gehen unterschiedlich mit der Endlichkeit des Lebens und dem Tod um. Auch im echten Leben gibt es viele Berufe, die sich professionell mit dem Tod beschäftigen. Wie denken diese Menschen über ihren eigenen Tod nach? Bereiten sie sich gar darauf vor?

In den Bildern des Pop-Art Künstlers Jim Avignon taucht der Tod immer mal wieder auf: Als ein Typ, der in der Ecke steht und wartet. (Deutschlandradio / Louise Brown)

Teil 1: Jim Avignon oder der einarmige Bandit

Der Pop-Art-Künstler Jim Avignon aus Berlin erzählt, der Tod tauche immer wieder in seinen bunten, comic-ähnlichen Bildern auf. "Er ist nicht das Schreckliche, Unheimliche, das einen irgendwann holt, sondern mehr so ein Typ, der in der Ecke wartet und ab und zu mal zuwinkt und Bescheid gibt, dass er da ist."

Avignon lebt in Berlin gleich neben einem Friedhof. Gelegentlich geht er mit seiner Tochter nebenan spazieren und sie malen sich aus, wie ihr Grabstein dann aussehen sollte. Avignon stellt sich seinen Grabstein dann scherzhaft als einen einarmigen Banditen vor, erzählt er. Wenn der Besucher seines Grabes dann den Arm betätigt, geht vorne eine Klappe auf und er kann sich ein kaltes Bier herausnehmen. "Ich versuche, das auch meiner Tochter zu erklären, wenn ich überraschend sterben sollte, ich ein wirklich glückliches Leben gehabt habe und fast nur gute Erfahrung im Leben gemacht habe", sagt Avignon.