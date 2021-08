Selbstversuch mit rechten Medien Nichts als Hass, Hetze und Häme

Hans Demmel im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Protest einer selbsternannten Querdenkerin: ein Land, in dem angeblich nichts mehr funktioniert. (imago / Alexander Pohl)

Fünf Monate lang konsumierte der Journalist Hans Demmel nur rechtsgerichtete Medien wie Compact oder die Junge Freiheit. Sein Fazit ist bedrückend: "Mir macht es massiv Angst, was das mit Menschen macht, die diesem Hass folgen."

Immer wieder wird von Rechten und Querdenkern die angebliche "Lügenpresse" beschimpft, auf ihren Demonstrationen ist dieses Narrativ inzwischen allgegenwärtig. Eine Motivation für den Journalisten Hans Demmel, sich mit den Medien zu beschäftigen, die am rechten Rand gelesen werden. Es sei ihm nicht so sehr um die "lauten Schreie" als vielmehr um die "leisen Zweifel" gegangen, sagt er: "Woher kommt der Zweifel, wer befeuert ihn? Was löst das aus?"

Tauchte in eine "ziemlich dunkle Welt" ab: Hans Demmel. (Mohammed Abdelmutaal )

Demmel, früher ntv-Geschäftsführer, legte sich im August 2020 "Scheuklappen" an, um diese Fragen zu beantworten. Knapp ein halbes Jahr informierte er sich nur noch in rechten Publikationen wie Compact, KenFM oder Tichys Einblick über den Gang der Dinge.

Ein Land, in dem nichts mehr funktioniert

Seine Erfahrungen hat Demmel zusammen mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch in dem Buch "Anderswelt. Ein Selbstversuch in rechten Medien" zusammengefasst. Das Land, das in dieser "ziemlich dunklen Welt" beschrieben werde, sei ein ganz anderes als das, in dem er lebe, sagt er:

"Dort wird ein Land geschildert, in dem nichts mehr funktioniert, in dem die Kanzlerin unfähig ist, Zuwanderer böse sind. Die Wirtschaft ist am Ende und Bürgerrechte werden mit Füßen getreten."

Bei all diesen Themen sei Kritik aus journalistischer Sicht durchaus zwingend, betont Demmel. Aber nicht "Hetze, Hass und Häme", und auch nicht das Ausblenden von Positivem: "Mir macht es massiv Angst, was das mit Menschen macht, die diesem Glauben und diesem Hass folgen."

Hans Demmel / Friedrich Küppersbusch: "Anderswelt. Ein Selbstversuch mit rechten Medien"

Verlag Antje Kunstmann, München 2021

224 Seiten, 22 Euro

Erscheint am 1. September 2021