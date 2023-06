Diese junge Frau, eine ehemalige Studentin, sagte mit Verbitterung: „Die Taliban denken nicht an die Zukunft der Frauen.“ Sie schien allen Ernstes zu denken, dass es eigentlich doch auch den Taliban ein Anliegen sein müsste, die Frauen in eine gute Zukunft zu führen. Davon kann natürlich aus westlicher Sicht keine Rede sein. Die Taliban denken offenbar sehr wohl an die Zukunft der Frauen, sie haben sie klar vor Augen, und ihr Name ist: Sklaverei am Mann.