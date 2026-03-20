    Seelenspiegel, Musikgemälde, Sozialkritik? Tiere auf der Musikbühne

    28:41 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Fischer, Katalin |
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