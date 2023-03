John Eliot Gardiner dirigiert das Philharmonia Orchestra

Das Thema „Meer“ spielt in der britischen Musikkultur eine wichtige Rolle. Auch Edward Elgar hat der oft unwirtlichen Umgebung der britischen Inseln ein klingendes Denkmal gesetzt: Die "Sea Pictures“ für Mezzosopran und Orchester entstanden kurz nach den Enigma-Variationen, die den Komponisten schlagartig berühmt gemacht hatten.

In seinem Interesse für die Landwirtschaft fühlt sich der Dirigent dem tschechischen Komponisten offenbar sehr nahe – John Eliot Gardiner bewirtschaftet in seiner englischen Heimat einen eigenen Bauernhof. Am 20. April feiert der Dirigent seinen 80. Geburtstag.