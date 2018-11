Sea Hero Quest Computerspiel für bessere Demenz-Diagnosen

Von Tobias Nowak

Sea Hero Quest: Das Spiel hat der Demenzforschung im Eiltempo große Datenberge verschafft. (picture alliance / Thomas Ollendorf / Deutsche Telekom AG )

Daddeln für die Medizin: Seit zwei Jahren sammeln die Gamer beim Spielen von Sea Hero Quest nebenbei wertvolle medizinische Daten für den Kampf gegen Demenz. Die Forschungsergebnisse wurden nun veröffentlicht.

Computer- und Videospiele werden häufiger mit Krankheiten in Verbindung gebracht als mit deren Heilung. Tatsächlich lassen Games sich aber in vielerlei Hinsicht für die Medizin nutzen, und zwar oft auf ganz unvermutete Weise: So startete zum Beispiel das Spiel Sea Hero Quest vor zwei Jahren, um im Kampf gegen Demenz zu helfen.

Nun haben Forscher die Resultate dieses Daddelns für die Medizin in der Wissenschaftszeitschrift "Current Biology" veröffentlicht. Tobias Nowak stellt die Forschungsergebnisse vor.