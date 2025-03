US-Medien

Netflix, Disney und Amazon schon jetzt auf Trumplinie

Dem "Projekt 20205" zufolge wollen rechtskonservative Kreise die Kontrolle über die Medien übernehmen – Kritiker befürchten, dass so in den USA eine Diktatur errichtet werden könnte

Hinweise auf Rassismus verschwinden in US-Mediatheken und auch die Inhalte haben sich bereits geändert. Wie genau passen sich die Medienkonzerne den neuen politischen Machtverhältnisse an – und was versprechen sie sich davon?