Schwarz, Rot, Pink

Welche Bedeutung Farben im Sport haben

Die deutsche Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-EM auch in pinken Trikots (hier im Spiel gegen Ungarn).

Julian Kämper · 07. Juli 2024, 18:05 Uhr

Weiß beim Tennisturnier in Wimbledon, Gelb bei der Tour de France, verschiedene Farben bei den Fußball-Nationaltrikots: So manche Sportart oder ein Team ist charakteristisch eingefärbt. Woher kommen bestimmte Farbcodes im Sport - und was bedeuten sie?