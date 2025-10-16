IQB-Bildungsstudie
Schülerinnen und Schüler haben Spaß an Experimenten, das belegen etliche Befragungen. Dennoch sinken die Leistungen in den Naturwissenschaften an deutschen Schulen. © imago / Westend61 / zerocreatives
Schüler verschlechtern sich in MINT-Fächern
Leistungen deutscher Schüler in den Naturwissenschaften und in Mathematik sind erneut gesunken, die Wissenslücken groß. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor. Laut Bildungsforscherin Petra Stanat ist das unter anderem eine Spätfolge der Pandemie.