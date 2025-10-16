IQB-Bildungsstudie

Schüler verschlechtern sich in MINT-Fächern

05:36 Minuten
Das Gesicht einer Schülerin mit Brille ist hinter einem Holzgestell mit Reagenzgläsern verborgen. Diese enthalten eine rote Flüssigkeit.
Schülerinnen und Schüler haben Spaß an Experimenten, das belegen etliche Befragungen. Dennoch sinken die Leistungen in den Naturwissenschaften an deutschen Schulen. © imago / Westend61 / zerocreatives
Stanat, Petra |
Audio herunterladen
Leistungen deutscher Schüler in den Naturwissenschaften und in Mathematik sind erneut gesunken, die Wissenslücken groß. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor. Laut Bildungsforscherin Petra Stanat ist das unter anderem eine Spätfolge der Pandemie.
Podcast: Studio 9
Aus dem PodcastStudio 9

Podcast hören

PodcastStudio 9

Podcast: Studio 9

Der Überblick mit Hintergrund: Interviews, Reportagen, Kritiken – mit originellen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Schule und Schüler
Zur Startseite