IQB-Bildungsstudie

Schüler verschlechtern sich in MINT-Fächern

05:36 Minuten Schülerinnen und Schüler haben Spaß an Experimenten, das belegen etliche Befragungen. Dennoch sinken die Leistungen in den Naturwissenschaften an deutschen Schulen. © imago / Westend61 / zerocreatives

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Leistungen deutscher Schüler in den Naturwissenschaften und in Mathematik sind erneut gesunken, die Wissenslücken groß. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor. Laut Bildungsforscherin Petra Stanat ist das unter anderem eine Spätfolge der Pandemie.