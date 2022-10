Geschichte im Klassenzimmer (6/6)

30 Jahre Bundesrepublik Deutschland

53:45 Minuten "Aber wer sagt mir, wer die Klügsten sind?" Willy Brandt (l) und Carlo Schmid (M) 1964. Beide kamen zu den Schulklassengesprächen. © picture alliance / dpa / Fritz Fischer

Von Manfred Rexin und Rudolf Ossowski · 17.09.2022

Berliner Schüler befragen Prominente der Zeitgeschichte: In der sechsten und letzten Folge unseres "Best of der Schulklassengespräche" aus dem Jahr 1979 kommen Geschichten aus 30 Jahren Bundesrepublik zu Gehör.