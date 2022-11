Schulbau im Wandel

"Schulbau - Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau" – so lautet der Titel einer Messe in Berlin, in deren Rahmen auch Veranstaltungen stattfinden. Die Messe findet am 23. und 24. November in Berlin statt. Auf dieser Messe stellt auch Architekt Frank Hausmann das Architektur- und das Baubegleitungskonzept der "Offenen Schule Köln" vor.