    Schubertiade: Konstantin Krimmel singt mit A. Bushakevitz (Klavier) Schubert

    95:18 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Franz Schubert |
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