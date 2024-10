Schriftstellerin

Terézia Mora: Sie muss schreiben, geschehe was wolle

Seit ihrer ersten Kurzgeschichte weiß die Büchner-Preisträgerin Terézia Mora: Schreiben ist für sie Berufung, sie kann nicht anders.

Aufgewachsen ist Terézia Mora in einem Dorf im kommunistischen Ungarn. Als Deutsche und als begeisterte Leserin war sie eine Außenseiterin. Vielleicht widmet sich die Schriftstellerin deswegen in ihren Büchern nun denjenigen, die am Rand stehen.