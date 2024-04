Mit diesem ambitionierten Programm stellt sich bei den Berliner Philharmonikern eine Dirigentin vor, die seit einiger Zeit vor allem in Opernhäusern Furore macht. Geboren in Seoul, hat Eun Sun Kim ihre Studien in Stuttgart mit Auszeichnung abgeschlossen, hat in kleineren deutschen Theatern dirigiert, ehe die großen Opernhäuser auf sie aufmerksam wurden. Inzwischen ist sie Chefdirigentin eines der bedeutendsten amerikanischen Häuser, der Oper von San Francisco, und wird von berühmten Ensembles wie dem New York Philharmonic und dem Philadelphia Orchestra eingeladen.