Tödliche Schlangenbisse

Kenia will eigene Produktionsstätte für Gegengift aufbauen

23:59 Minuten Beim Biss einer Giftschlange wie der Schwarzen Mamba bleiben 20 Minuten Zeit © picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen

Clara Hellner, Achim Hörauf, Andre Zantow · 11. Juli 2023, 18:30 Uhr

Durch Schlangenbisse sterben in Afrika jedes Jahr tausende Menschen. Dabei gibt es Gegenmittel. Allerdings stellen Pharmafirmen in Asien und Europa nicht genug her. Deshalb wollen Schlangenexperten aus Kenia selbst eine Produktionsstätte aufbauen.