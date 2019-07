Schlagzeugerin Eva Klesse Deutschlands erste Jazzprofessorin

Eine Schlagzeugerin als Bandleaderin ist im Jazz nicht alltäglich. Eva Klesse tourt mit ihrem Quartett sehr erfolgreich durch die Welt, spielt auf renommierten Festivals und Jazzclubs. Seit Herbst 2018 ist sie die erste Jazzprofessorin Deutschlands.

Eine Musik, die atmet, die Räume öffnet und die Gedanken anregt. Die Musik der Schlagzeugerin Eva Klesse und ihrem Quartett schwebt und ist doch auch ganz erdig.

Die Jazzmusikerin, die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, ist deutschlandweit die erste Frau, die eine instrumentale Jazzprofessur inne hat. 1986 in Werl geboren, studierte die Musikerin und Komponistin in Leipzig, Weimar, Paris und New York.

Nach einigen Jazzpreisen, zahlreichen Konzerten und Projekten u.a. mit ihrer eigenen Band sowie Rundfunkaufnahmen unterrichtet die Schlagzeugerin Eva Klesse seit dem Wintersemester 2018/19 an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover als Professorin für Jazz und jazzverwandte Musik.

Die "Traditionen unserer Musikform näherzubringen" ist ihr dabei genauso wichtig, wie die Ermutigung der Studierenden, einen eigenen künstlerischen Weg zu suchen und einzuschlagen.

Wir haben mit der Jazzprofessorin über die Musik, ihre Liebe zum Jazz und die künstlerische Lehre in Hannover gesprochen.

