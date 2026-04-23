Schiiten im Libanon

Zwischen Leid und Verbundenheit zur Hisbollah

25:13 Minuten
Ein Mann steht vor Ruinen in Nabatieh (Libanon)
Die Schiiten, die vor allem im Süden des Libanons leben, kehren in ihre teils zerstörten Häuser zurück. Die Mieten sind oft Wucher, Christen und Sunniten haben Bedenken, sie aufzunehmen. © picture alliance / Anadolu / Houssam Shbaro
Julia Neumann, Marcus Schneider, Andre Zantow |
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Nach sechs Wochen Krieg herrscht eine Waffenruhe im Libanon. Tausende Schiiten kehren zurück in ihre beschädigten Häuser im Süden. Einige sympathisieren mit der Hisbollah und sehen die Verhandlungen mit Israel kritisch. Ein Generalverdacht geht um.
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