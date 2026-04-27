Aram Arami

Der Schauspieler, der einst eine Bäckerei managte

35:08 Minuten Aram Arami spielt im "Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" den Kriminalhauptkommissar Tayfun Can. Der Film läuft am 30. April 2026 im Ersten. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene

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Als Kind irakisch-kurdischer Eltern wächst Aram Arami in Berlin-Lichtenberg auf. In seiner Jugend beginnt er zu schauspielern. Berühmt wird er als Burak in "Fack ju Göhte". Weniger bekannt ist sein früheres zweites Standbein neben der Schauspielerei.