Aram Arami

Der Schauspieler, der einst eine Bäckerei managte

35:08 Minuten
Der Schauspieler Aram Arami schaut offen in die Kamera und hält eine Hand an seinem Gesicht.
Aram Arami spielt im "Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" den Kriminalhauptkommissar Tayfun Can. Der Film läuft am 30. April 2026 im Ersten. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene
Wiese, Tim |
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Als Kind irakisch-kurdischer Eltern wächst Aram Arami in Berlin-Lichtenberg auf. In seiner Jugend beginnt er zu schauspielern. Berühmt wird er als Burak in "Fack ju Göhte". Weniger bekannt ist sein früheres zweites Standbein neben der Schauspielerei.
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