Sammy Davis Jr.

Das war im Jahr 1929. Seitdem lief die Karriere. Hat man diesen frühen Start in Erinnerung, kann man sich nur wundern, dass es von diesem Bühnendynamo erst so spät Schallplatten gab. Warum das so war, auch davon erzählt Siegfried Schmidt-Joos in dieser Sendung aus dem Jahr 1984, die wir Ihnen aus unserem RIAS-Archiv wieder zugänglich machen.