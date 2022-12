Sámische Sammlung in Berlin

Im Keller des Museums Europäischer Kulturen in Berlin-Dahlem rauscht die Klimaanlage. In den langen Reihen mit Glasschränken sind die Fischernetze, die bunten Schuhbänder und nachtblauen Kleider der Sámen zu sehen.

"Es sind so viele Objekte, deren Herkunft wir nicht kennen", so Tietmeyer. "Und dann frage ich mich, was wollen wir den eigentlich mit diesen Objekten. Seit über hundert Jahren sind sie im Depot. Aber kein Mensch weiß, was sich hier verbirgt."